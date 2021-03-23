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Общество23 марта 2021 20:17

Благоустройство Большой Воронежской экотропы завершится к середине апреля

На маршруте появится еще больше объектов, чем планировалось изначально
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото из группы "Большая Воронежская экологическая тропа" в соцсети "Вконтакте"

В Воронеже продолжается благоустройство туристического маршрута Большая Воронежская экологическая тропа. Как сообщила руководитель регионального департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер, еще не все объекты благоустройства, предусмотренные проектом, который финансировал департамент, размещены на маршруте. Осталось уладить и некоторые техническое моменты.

Кроме того, автор проекта Алексей Саниев прорабатывает вопросы защиты арт-объектов и информационных стендов от вандализма. С этой целью все их передадут на баланс арендатору участка лесного фонда.

- Сразу оговорюсь, что объектов на тропе будет даже больше, чем первоначально предусматривал проект, - сообщила Наталья Ветер. – Завершить монтаж всех элементов планируется к середине апреля.