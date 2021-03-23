В Воронеже выбрали лучший проект фасада театра оперы и балета

Победили Михаил Степучев и Ирина Сидорова из воронежской АНО «Архпроект» Фото: Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области

23 марта выбрали лучшую концепцию архитектурно-художественного образа фасада и интерьеров здания театра оперы и балета. На итоговом заседании жюри проголосовало за работу Михаила Степучева и Ирины Сидоровой из воронежской АНО «Архпроект».

Пока не известно, будет ли реализован именно этот проект

Именно сотрудники «Архпроекта» ранее занимались проектирование областного управления ГИБДД или, например Камерного театра.

Второе место в конкурсе также занял проект воронежцев - Александра Забнина, Аллы Забниной и Сергея Забнина , а третье место - проект Михаила Степучева - та же АНО «Архитектурный проект», московского архитектора Сергея Куцевалова и воронежского - Дениса Маркина.

Победители получат 600 тысяч рублей

Напомним, конкурс был объявлен еще 18 декабря 2020 года и проходил в несколько этапов. Конкурсные проекты принимали до 10 марта. А 16 марта по итогам заседания экспертного совета были рассмотрены поданные проекты и определены лидеры конкурса.

Финалисты получат премии в соответствии с местами: первое - 600 тысяч рублей, второе - 300 тысяч, третье - 200 тысяч.