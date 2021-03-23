Жалоба в жилинспекцию помогла избавиться от течи канализации в подвале воронежской многоэтажки

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Государственная жилищная инспекция Воронежской области по жалобе жительницы № 17 по ул. Юлюса Янониса провела внеплановую проверку УК Советского района. В частности, женщина сообщала, что в подвале пятого подъезда постоянно течет канализация.

- При обследовании жилищный инспектор обнаружил, что на трубопроводе водоотведения отсутствует крышка ревизии, из-за этого техническое подполье было залито фекально-бытовыми стоками, - сообщили в пресс-службе ГЖИ Воронежской области.

Инспекция выдала УК предписание об устранении выявленных нарушений. По прошествии установленного срока сотрудник ведомства повторно выехал в многоэтажный дом. Новая проверка подтвердила, что нарушение устранено, а следы протечек ликвидированы.