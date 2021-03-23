В Ленинском районе обсудили вопросы безопасности на водных объектах

Представителей ТОС и местных активистов пригласили в управу Ленинского района, чтобы напомнить о правилах поведения на водных объектах в весенний период. Главную опасность в это время, по словам спасателей, таит весенний подтаявший снег на водохранилище и реках. Его коварство в том, что он рушится без треска, и человек неожиданно оказывается в снежной «каше».

Присутствующий на встрече специалист по делам ГО и ЧС Михаил Родин рассказал, о недопустимости детских игр на льду в период вскрытия рек, прыжках с льдины на льдину, а также напомнил, как вести себя в случае ЧП:

- Сбросьте с себя тяжелую обувь и одежду, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой, обопритесь о край полыньи, медленно ложась на живот или спину. Переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает под лёд. Старайтесь без резких движений выбраться на лёд, заползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив. Воспользуйтесь плавающими поблизости или возвышающимися над водой предметами. Выбравшись из полыньи, откатитесь от неё и ползите в ту сторону, откуда пришли. В дальнейшем попросите оказать вам помощь, или найти ближайшее теплое помещение.