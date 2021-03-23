В Воронеже муж переломал жене ребра за переписку с молодым человеком в соцсети

Муж заявил, что женщина сама спровоцировала его жуткую вспышку ревности. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В частном доме на улице Ковалевской Левобережного района случилась дикая семейная сцена. 48-летний муж сильно приревновал 42-летнюю жену. Повалил ее на пол и стал бить руками и ногами. Когда женщина потеряла сознание, муж немного остыл и вызвал скорую. Врачи сообщили о случившемся в полицию. У женщины оказались переломаны ребра.

Полицейские задержали мужа. В отделе полиции он заявил, что жена в соцсетях завела переписку с молодым человеком и специально показала ее, чтобы вызвать его ревность.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.