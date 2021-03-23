Воронежский «Северный лес» может вырасти на 5 га

Территория памятника природы «Северный лес» может в ближайшее время увеличится на 4-5 гектаров. Об этом рассказала Наталья Ветер, руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Чиновники ведут переговоры с владельцами участков, находящихся сейчас в частной собственности. В случае, если удастся выкупить их и присоединить к парку, то общая территория «Северного леса» увеличится до 50 гектаров.

Ранее департамент объявлял конкурс среди подрядчиков на разработку проекта благоустройства места отдыха горожан.