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Общество23 марта 2021 17:39

Воронежский «Северный лес» может вырасти на 5 га

Экологи рассчитывают увеличить его площадь до 50 гектаров
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Территория памятника природы «Северный лес» может в ближайшее время увеличится на 4-5 гектаров. Об этом рассказала Наталья Ветер, руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Чиновники ведут переговоры с владельцами участков, находящихся сейчас в частной собственности. В случае, если удастся выкупить их и присоединить к парку, то общая территория «Северного леса» увеличится до 50 гектаров.

Ранее департамент объявлял конкурс среди подрядчиков на разработку проекта благоустройства места отдыха горожан.