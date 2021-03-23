Tele2 дарит терабайт интернета покупателям Samsung

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Компания дарит один терабайт трафика на год при покупке смартфона флагманской серии Samsung Galaxy S21. Предложение не ограничивается розницей Tele2 и доступно в партнерской сети DNS.

С 22 марта по 18 апреля 2021 года покупатели флагманской модели Samsung получат 1 Тб трафика в подарок. Предложение доступно не только в салонах Tele2, но и в партнерской сети DNS. Воспользоваться бонусом могут абоненты востребованных тарифных планов, в том числе «Мой онлайн+», «Везде онлайн» и «Везде онлайн+». Один терабайт трафика зачисляется автоматически клиентам, которые приобрели смартфоны новой серии Samsung Galaxy S21. У абонента будет достаточно времени, чтобы воспользоваться подарком – бонусный терабайт действует в течение года со дня начисления. Подробнее по ссылке.

Компания Samsung – безоговорочный лидер по продажам устройств в рознице Tele2: по итогам 2020 г. вендор занял первое место с долей 22,8% в штуках и 27,3% в денежном эквиваленте. Гаджеты Samsung традиционно пользуются популярностью среди клиентов оператора, поскольку их отличает высокое качество исполнения и тонкая техническая проработка производителем. Так, по итогам января 2021 года доля смартфонов Samsung, зарегистрированных в сети оператора, превысила 25%.

Tele2 ориентировала предложение на флагманскую серию Samsung Galaxy S21, так как она максимально удовлетворяет все запросы продвинутого пользователя цифровых услуг и при этом доступнее аналогов в премиальном сегменте. Смартфон отличает уникальный дизайн камеры с разрешением до 108 мегапикселей, возможности видеосъемки в качестве 8К, функция Space Zoom и лучшая производительность в линейке Galaxy.

По данным IDC, на российском рынке компания Samsung с большим отрывом заняла первую позицию по объему поставок в штучном выражении в IV квартале прошлого года. По итогам 2020 года Samsung занимает первое место на мировом рынке по количеству проданных устройств с долей 20,6%, заключают аналитики IDC.

Владимир Павлов, директор по работе с абонентским оборудованием Tele2:

«Samsung – наш стратегический партнер, мы постоянно ищем новые возможности для развития бизнеса и запуска интересных коммерческих акций. В начале февраля вендор вывел на рынок инновационный продукт, которого ждали поклонники бренда Samsung. Мы даем дополнительное преимущество покупателям Galaxy S21 – чтобы они не ограничивали себя в цифровых сервисах и наслаждались всеми возможностями нового флагмана. Учитывая ускоренную цифровизации всех сфер нашей жизни в прошлом году, такое предложение как нельзя кстати. По итогам 2020 года число активных пользователей интернета в сети Tele2 выросло на 20%, потребление дата-трафика – на рекордные 57%. Число владельцев премиальных устройств в нашей базе постоянно растет. Предлагая клиентам фактически неограниченный пакет трафика в дополнение к инновационному флагману, мы точно отвечаем на запрос абонентов и тренды в отрасли».

Подробнее об условиях по ссылке.