Перелетные птицы возвращаются в воронежские леса по «расписанию» конца прошлого века

Перелетные птицы щебечут уже и в городских садах Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Орнитолог Воронежского заповедника Петр Венгеров сообщает о возвращении на охраняемые территории перелетных птиц.

- Вслед за грачами и клинтухами прилетели канюки, появились первые серые журавли и серые цапли. Прочертили небо передовые караваны белолобых гусей и гуменников, запели полевые жаворонки, - говорит орнитолог.

В этом году ученые отметили более поздний в сравнении с предыдущими годами срок прилета птиц. Он скорее соответствует срокам, которые наблюдались в конце прошлого века. Оживление заметно и среди птиц, зимовавших в заповедном лесу.

- Токуют чёрные и седоголовые дятлы, поют, уже в полную силу, большие синицы, синицы-московки и пухляки, пищухи, свистят поползни. А у воронов вот-вот вылупятся птенцы, - подытоживает Петр Венгеров.