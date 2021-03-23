В Воронеже живодер забил двух щенков до смерти самодельным копьем

Волонтеры приюта для собак «Дора» рассказали жуткую историю, случившуюся в садоводческом товариществе «Березовское». Там под старой бытовкой жили двое щенков. Одна из женщин их подкармливала. Недавно она приехала и увидела, что щенков осталось всего пять. Двое оказались зверски убиты.

Очевидцы рассказали, что местный житель, по некоторым данным, ранее отбывавший срок в местах не столь отдаленных, сначала выкурил обугленной палкой с ножом на конце двух щенков из-под бытовки. А потом этим самодельным копьем два раза ударил одного из них. И убил. Затем догнал другого, схватил его и буквально нанизал на металлический штакетник. О мотивах такого зверского поступка остается только догадываться. Местные жители поговаривают, что собаки напугали ребенка женщины, с которой живет этот живодер. Ну так и искал бы взрослых псов, что на малышей накинулся?

- Мы ездили поговорить с ним, - рассказал владелец приюта «Дора» Юрий Шамарин. – Остановились у забора, постучались, позвонили, но нам никто не открыл. По моим сведениям, живодера после этого случая избили. И якобы из дома выбегала женщина, с которой он живет, с тем самым «копьем». Выходит, не выбросили его, может, еще хотят применить. Дом, кстати, находится в ужасном состоянии. Как вообще там люди могут жить?

В полиции сообщили, что начали проверку по факту расправы над щенками. Неплохо было бы и проверить условия, в которых содержится ребенок (если разговоры об ужасном состоянии дома подтвердятся).

Напомним, не так давно возмущение зоозащитников вызвало поведение пожилой женщины, выкинувшей больного кота на улицу, животное в результате погибло. Но ее действия и рядом не стоят с дикой мерзостью, которую сделал житель СНТ «Березовское».