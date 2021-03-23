В Воронеже после нападения стаи собак на школьницу прокуратура проверила местную управу

После нападения стаи собак на ребенка у воронежской школы № 67 прокуратура Левобережного района проверила местную управу. Оказалось, что там не занималась должным образом отловом, вакцинацией и маркированием бездомных животных.

- По итогам проверки прокуратура района внесла представление главе управы об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности. Представление рассмотрено. Управой района заключены контракты со специализированной организацией по отлову, вакцинации и маркированию бездомных животных. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили правоохранители.

Напомним, на видеозаписи, появившейся в феврале, видно, как младшеклассница пытается бежать от преследующих ее собак. Их около 10, и одни бросаются наперерез, пытаясь схватить ребенка за ноги. В какой-то момент ребенок падает, но псы напуганные чем-то бросаются прочь. Возможно, стаю спугнули очевидцы происшествия. На шум из подъезда выскочили мужчина и женщина. Первый бросился на помощь школьнице.