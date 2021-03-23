На расчистку воронежских рек федеральный бюджет выделит около 100 миллионов

Работы запланированы на трех водоемах Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В 2020 году на расчистку рек Воронежской области регион получит порядка 93-100 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще примерно такую же сумму добавит местная казна.

Работы по расчистке русел пройдут на реках Тавровка и Икорец, в стадии подготовки находится проект расчистки реки Осередь на территории Бутурлиновского и Павловского районов.

Как рассказала руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер, сейчас ведомство реализует программу очистки рек, разработанную еще прежним составом департамента.