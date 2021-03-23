В Воронежской области будут судить водителя грузовика, переехавшего велосипедиста

Следователи завершили расследование дела о смертельном ДТП в Бобровском районе, произошедшем 9 декабря 2020 года. По версии следствия, 28-летний водитель грузовика «DAF» с полуприцепом «Тонар», двигался по ул. Большая Советская с. Шишовка. В этот момент перед ним на расстоянии 200 метров ехал велосипедист. Водитель фуры пошел на обгон, выехал на полосу встречного движения, но в этот момент велосипедист резко вывернул руль налево и угодил прямо под колеса. От полученных ранений 50-летний местный житель погиб мгновенно.

- В ходе следствия был назначен ряд экспертиз, - рассказали в прнесс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Эксперты пришли к выводу, что обвиняемый нарушил скоростной режим и двигался в населенном пункте со скоростью 76,3-79,3 километров в час. Кроме того была установлена причинно-следственная связь между нарушением водителем ПДД и смертью велосипедиста.

Дальнобойщик в ходе следственных действий признал свою вину и возместил моральный вред родственникам погибшего.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направили в Бобровский районный суд.