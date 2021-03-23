В Воронеже многолетнюю свалку на улице Землячки могут ликвидировать уже в этом году

Многолетнюю несанкционированную свалку на улице Землячки в Воронеже могут рекультивировать уже в этом году. Об этом на пресс-конференции в областном Доме журналистов рассказала руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер. По ее словам, ранее работы по рекультивации двух масштабных свалок – в Воронеже на улице Землячки и в Эртиле – были запланированы на 2022 год. Но департамент намерен приступить к ним на год раньше.

Напомним, свалку, которая находится на территории промзоны, безуспешно пытаются ликвидировать на протяжении нескольких лет. Отходы сюда свозили КамАЗами.