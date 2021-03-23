Воронежский департамент экологии не обнаружил замора рыбы в отравленной Усманке

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области рассказала об итогах проверки состояния воды в реке Усмань, куда в конце прошлого года попали отравляющие вещества с очистных сооружений липецкого водоканала и предприятия «Овощи Черноземья».

По словам Натальи Викторовны, специалисты департамента взяли пробы воды из реки в пяти точках. Результаты анализов показали превышение ПДК, но не столь катастрофическое, как об этом говорили в Воронежском заповеднике.

- Показатели не так катастрофичны, чтобы вызвать замор рыбы по всей реке, - считает руководитель департамента экологии. – Конечно, мы брали пробы уже в январе, после того, как в СМИ появилась информация об отравлении реки. От заповедника в наш адрес официальная информация о ЧП не поступала. В момент отбора проб на реке мы не наблюдали также ни изменение цвета воды, ни резкого запаха.

И все же, для объективности выводов, Наталья Ветер предложила изучить анализ воды с привлечением квалифицированных экспертов-химиков после завершения весеннего половодья. Когда река, возможно, немного очистится.