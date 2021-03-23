В Воронеже больше двух недель разыскивают пропавшую женщину

Быть может, вы ее видели?

23 марта волонтеры поисково-спасательного центра «Регион 36» обратились к воронежцам с просьбой помочь в поиске 33-летней Ирины Рыжковой. Женщина пропала в районе улицы Переверткина. Больше двух недель - с 6 марта - она не связывалась ни с родными, ни с друзьями.

У женщины короткие светло-русые волосы. В день исчезновения она была одета в черную куртку, черные брюки, черную кофту и белые кроссовки.

Всех, кому известна любая информация об Ирине Рыжковой, волонтеры просят обращаться по телефонам: 8 (995) 333-13-13 или 112.