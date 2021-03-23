Жительница Воронежа перевела полмиллиона рублей в попытке «поймать» мошенников

22 марта 40-летней жительнице Воронежа позвонил очередной сотрудник «службы безопасности банка» - на самом деле обычный мошенник. Он сообщили, что на женщину оформлен кредит, а также кредитная карта, и ей необходимо отменить заявку. Вот только почему отменяется она путем оформления новой, горожанка даже не задумалась.

Женщина сообщила мошенникам коды из смс-сообщений. Те же мошенники позвонили через какое-то время уже от лица правоохранительных органов. Они рассказали, что теперь жительнице Воронежа необходимо положить деньги в «безопасную ячейку», а в это время будут как раз будут ловить преступников, которые попытаются деньги оттуда забрать.

Женщина поверила и перечислила на 3 счета мошенников 200 тысяч своих накоплений и 352 тысячи - заемных. Общий ущерб составил 552 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам быть бдительными при совершении финансовых сделок через интернет. Помните, что вы всегда можете обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 02.