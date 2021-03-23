Олимпийский чемпион из Воронежа стал главным тренером московского «Торпедо»

Александр Бородюк (слева на переднем плане) попробует снова вывести "Торпедо" в Премьер-лигу. Фото: с сайта ФК "Торпедо" (Москва).

Уроженец Воронежа Александр Бородюк возглавил московское «Торпедо». Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Напомним, пост главного тренера легендарной футбольной команды оставался вакантным после ухода с него Сергея Игнашевича. Контракт с Бородюком заключен до конца текущего сезона.

Напомним, 58-летний Александр Бородюк имеет значительные достижения как в карьере игрока (он стал олимпийским чемпионом 1988 года), так и на тренерской ипостаси (бронзовый призер Евро-2008 в составе штаба Гуса Хиддинка). Александр Генрихович даже сам два матча был наставником сборной России в качестве и.о. Тогда наша команда сыграла вничью с испанцами – 0:0 и проиграла бразильцам – 0:1. И был помощником не только Хиддинка, но и его соотечественника Дика Адвоката. В этот промежуток времени сборная России провела в Воронеже товарищеский матч с Бельгией. Матч закончился со счетом 0:2, дублем отметился тогда еще почти никому не известный Ромелу Лукаку.

В последнее время в качестве главного тренера клуба Бородюку не удавалось добиться успехов. Из казахского «Кайрата» он был уволен, из австрийского «Хорна» ушел сам. Единственное локальное достижение – выход с тем же московским «Торпедо» в Премьер-лигу в сезоне 2013-14 годов. Но тогда Бородюк по неясным причинам клуб покинул. Теперь у него вторая попытка.

8 мая как никогда сейчас мощный «Факел» (пять побед подряд после зимнего перерыва) примет московское «Торпедо», которым будет руководить наш земляк. Интрига хоть куда!