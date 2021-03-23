За 2020 год в Воронежской области долги предприятий по зарплате достигли 210 млн рублей

В 2020 году только после вмешательства прокуроров долги по зарплате погасили более чем перед тысячью работниками 18 предприятий. Им выплатили около 210 млн рублей.

- Так, по сведениям Воронежстата, задолженность по зарплате в начале 2020 года составляла 23,5 млн. рублей в 3 организациях: ООО «Вудвилль» (13,3 млн рублей), ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» (7,1 млн рублей), ООО «Грибановский машиностроительный завод» (3 млн рублей), - отмечают в региональной прокуратуре.

Калачеевский хлебокомбинат и Грибановский машиностроительный завод долги полностью погасили.

В 2020 году по материалам проверок, направленным в следственные органы, возбуждено 8 уголовных дел. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 171 лицо.

Кроме этого, в феврале 2021 года в результате работы органов прокуратуры, следственного комитета и государственной инспекции труда выплачена задолженность работникам АО «Русавиаинтер» - почти 50 млн рублей.