В Воронежской области в рамках акции «Сад памяти» посадят 35 тысяч деревьев

Оптимальные условия для посадки сеянцев в лесничествах наступят к середине апреля Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

35 тысяч сеянцев сосны, березы, дуба и каштана посадят в лесах Воронежской области в рамках международной акции «Сад памяти». Новые насаждения займут площадь а 14,2 га. Об этом 23 марта сообщили в управлении лесного хозяйства Воронежской области.

Будущие деревья появятся в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в Аннинском, Воронежском, Давыдовском, Новохоперском, Павловском, Пригородном, Савальском, Теллермановском и Хреновском лесничествах.

Центральным местом акции станет 84-ый квартал Левобережного участкового лесничества: на 3 гектарах участники посадят 13 тысяч сеянцев.

Поздняя весна внесла коррективы в лесопосадочные работы, сдвинув их как минимум на несколько недель. Сейчас на лесных участках, запланированных под посадку, готовят почву. По прогнозам лесоводов, оптимальные условия в лесничествах наступят к середине апреля.

Акция «Сад памяти» проходит при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства и Минприроды России. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших во время Великой Отечественной войны. Акция пройдет в 85 субъектах России и за рубежом. Ее старт запланирован на 18 марта на юге России, а массовые высадки пройдут в первой декаде мая.