В Воронежской области мужчина получил 3,5 года колонии строгого режима за хранение 52 граммов марихуаны

Суд отправил наркоторговца в колонию строгого режима на 3,5 года. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Кантемировском районном суде вынесли приговор 23-летнему местному жителю.

В середине марта 2020 года этот молодой человек предложил своему знакомому купить у него марихуану за 4500 рублей. Тот согласился, но сообщил о готовящейся сделке полицейским. Оперативники решили сделать «проверочную закупку». Мужчина перевел деньги. Продавец назначил место и время встречи. И передал покупателю 17 граммов марихуаны, после чего был пойман с поличным. Во время обыска в доме молодого человека нашли еще 35 граммов «травки», приготовленной к продаже.

- Мужчина полностью признал свою вину и на словах раскаялся, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Однако суд вынес достаточно суровый приговор – 23-летний житель Кантемировского района отсидит 3,5 года в колонии строгого режима.