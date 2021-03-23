Воронеж готовится принять вторую партию «льготных» автобусов большого класса

В 2020 году муниципальный перевозчик получил первую партию современного транспорта - автобусы уже вышли на линию Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В конце марта - начале апреля 2021 года «Воронежпассажиртранс» на льготных условиях получит еще 58 новых низкопольных автобусов большой вместимости. Их купят на условиях льготного лизинга по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Новые низкопольные «ЛиАЗы» распределят на магистральные маршруты - №№ 8, 9КС и 49. Сейчас их обслуживают частные перевозчики, но по истечении действующих контрактов – с 1 апреля - они будут переданы муниципальному перевозчику.

Пока новая техника будет готовиться к выходу на линию, переданные в ведение «Воронежпассажиртранса» маршруты будут обслуживаться резервными автобусами предприятия.

Напомним, в 2020 году муниципальный перевозчик получил первую партию современного транспорта - 62 машины. Они уже курсируют на маршрутах №№ 6 «Озерки – Тенистый (облтубдиспансер)», 9КА «Кольцовский сквер – Автовокзал» (кольцевой), 14В «Больница №8 – Боровое».

- Два года участия в нацпроекте «БКАД», и два года подряд Воронежская область остается лидером среди регионов России по количеству одобренного Министерством транспорта РФ подвижного состава, приобретаемого на льготных условиях. Наши заявки были очень хорошо проработаны, что также неоднократно отмечалось на федеральном уровне, - отметил губернатор Александр Гусев.

Автобусы город получит по цене ниже заявленной: начальная (максимальная) цена контракта – 954,6 млн рублей. По результатам открытого конкурса АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) снизила стоимость.

– Вторая партия новых автобусов, как и первая, вместо почти миллиарда рублей обойдется Воронежу вдвое дешевле - в 501,2 млн рублей. В ближайшее время после соблюдения необходимых технических процедур с ГТЛК будет заключен контракт. Благодаря участию в нацпроекте муниципалитету удалось взять на себя самую сложную задачу в программе обновления - приобрести наиболее дорогостоящие по сравнению со средним и малым классом автобусы большой вместимости, чтобы нашим горожанам было комфортно передвигаться, - комментирует глава Воронежа Вадим Кстенин.

Мэр отметил, если заявочная кампания будет объявлена и на 2022 год, Воронеж также будет в ней участвовать. Возможно, уже для покупки дополнительного электротранспорта

Благодаря участию в нацпроекте Воронеж обновит 140 больших автобусов - 120 по итогам двух заявок для «Воронежпассажиртранса» и 20 в результате дозаявочной кампании для ООО ТК «Автолайн+». Муниципальный перевозчик обновил свой парк благодаря льготному лизингу на 75%.