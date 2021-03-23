В Воронеже 11-летнего хоккеиста, потерявшего сознание после удара о борт, выписали из больницы

11-летний хоккеист несколько минут пролежал на льду. Фото: кадр с видео

11-летнего защитника одной из детских команд школы «Бурана» выписали из областной детской больницы № 2. Мальчик вернулся домой на прошлой неделе. Врачи приняли такое решение из-за того, что его состояние значительно улучшилось. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, 28 февраля на матче первенства ЦФО между командами «Созвездие» и «Буран» 11-летний защитник «ураганных» получил подножку от игрока соперников и ударился в борт. После этого мальчик на несколько минут потерял сознание. Как утверждал директор СШОР № 24 по хоккею им. В.Третьяка Владимир Озеров, медицинский персонал «Арены Север» оказал юному игроку помощь далеко не сразу. А потом еще пришлось 40 минут ждать «скорую». Мальчик получил ушибы головного мозга и лобной кости, первое время после травмы разговаривал с трудом.

Напомним, 12 марта в Санкт-Петербурге трагедии избежать не удалось. Погиб капитан местной команды «Динамо», выступающей в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) 19-летний Тимур Файзутдинов. Шайба попала ему прямо в висок.

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