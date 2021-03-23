В Воронежской области к 23 марта от коронавируса умерли еще 20 человек

К сожалению, выросло и число умерших - до 2 675 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 73 490. За последние сутки вирус обнаружили еще у 209 человек. Об этом 23 марта сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Количество выздоровевших также увеличилось - до 68 057. Победить болезнь смогли еще 240 жителей региона.

К сожалению, выросло и число умерших - до 2 675. За последние сутки скончались от осложнений после коронавируса 20 человек.

Напомним, в ближайшие недели в Воронежской области ожидается новая партия вакцины от COVID-19. Однако у многих остаются вопросы об этих прививках. На наиболее частые из них ответили в пресс-службе ТФОМС Воронежской области.