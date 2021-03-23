В Воронеже полицейские выяснили, кто устроил драку со стрельбой на Беговой

Момент драки. Фото: кадр с видео

Полицейские установили всех участников драки со стрельбой, случившейся около 23 часов 20 марта на улице Беговой Коминтерновского района. Инцидент изрядно переполошил местных жителей.

Стражи порядка установили, что в драке участвовали восемь жителей Воронежской области в возрасте от 30 до 58 лет и 40-летний житель Липецка. По данным полиции, началось все с того, что 39-летний житель Нижнедевицкого района подошел и ударил 30-летнего воронежца. За мужчину начали заступаться его друзья, а за агрессивного гостя областного центра – его приятели. Во время начавшейся драки один из ее участников (тот самый единственный липчанин) достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону обидчиков своего знакомого.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ЧП. Они назначили экспертизы для установления степени тяжести травм пострадавших в драке. Уже опрошены все участники конфликта. Травматический пистолет у липчанина изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.