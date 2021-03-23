В Воронеже не будут менять привычный маршрут автобусов № 49

В Воронеже автобусы маршрута № 49 продолжат ходить от остановки «Завод ГОО» до остановки «Студгородок ВПИ». То есть заезжать на улицу Антонова-Овсеенко, как это предложено в новом проекте ФАУ «РосдорНИИ», они не будут.

23 марта в пресс-службе мэрии сообщили, что по многочисленным просьбам горожан магистральный маршрут № 49 решили не менять. Однако автобусы малого и среднего класса, которые сейчас работают на данном направлении, полностью заменят на большие. Обслуживать маршрут будет муниципальная компания «Воронежпассажиртранс».

Напомним, ранее в мэрии Воронежа объяснили, как планируют заменить 16 ликвидируемых автобусных маршрутов.