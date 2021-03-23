Воронежские читатели «Комсомолки» выбрали лучшее выступление фестиваля «Студвесна - 2021»

Гала-концерт фестиваля «Студвесна - 2021» Воронежского госуниверситета прошел в концертном зале вуза 20 марта. «Комсомолка» провела в своей группе «ВКонтакте» голосование за лучший номер. В опросе приняли участие больше девяти тысяч человек. Победителя во время финального вечера объявила со сцены замредактора «КП в Воронеже» Анна Гребенкина.

По итогам народного голосования с большим перевесом выиграл физический факультет ВГУ. Ребята получили призы от наших партнеров: настольные игры для большой компании от Hobby Games, сертификат на три пиццы от «АнтиСуши», сертификат на три коллективных катания от парка аттракционов и билеты в кинотеатр Star&Mlad.

- Мы очень рады! Достойно потрудились. Хорошо все сделали. К сожалению, здесь лишь малая часть наших активистов, но мы все молодцы, это наша общая победа, - поделились впечатлениями студенты физического факультета.

Всего в фестивале «Студвесна» приняли участи 18 факультетов, в том числе и Борисоглебский филиал. Первое место в общем зачете занял факультет прикладной математики и механики, серебро - у физического факультета, бронза - у журфака.