Мост через реку Хопер в Воронежской области отремонтируют за 1,128 млрд рублей

Четыре заявки поступило на конкурс по отбору подрядчика для капитального ремонта моста через реку Хопер в Воронежской области. Работы пройдут на 615 км автомобильной дороги Р-22 «Каспий».

Победителем стала ставропольская компания «РИСНА». В протоколе подведения итогов открытого конкурса говорится, что подрядчик согласился выполнить работы за 1,128 млрд рублей.

В ходе аукциона заявки волгоградских «АВ-ТЕХНО» и «ТРАСТ ЛОГИСТИКА» признали не соответствующими требованиям конкурса.

На контракт претендовало также липецкое «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №7», но эта компания готова была взять за работу только за 1,135 млрд рублей.

Напомним, заказчиком выступило «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства». Начальная она же максимальная стоимость контракта равнялась 1,135 млрд рублей.

Ремонт необходимо завершить до 15 октября 2023 года.