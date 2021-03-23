В Воронежской области ликвидируют Агентство инноваций и развития

На сайте правительства Воронежской области опубликовали постановление о ликвидации казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов» («АИР»). Еще 19 марта его подписал губернатор Александр Гусев.

Правопреемником агентства в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений, будет департамент экономического развития. Контролировать исполнение постановления будет первый зампредседателя правительства Виталий Шабалатов.

На сайте «АИР» говорится, что это организация, занималась оценкой, сопровождением и внедрением инновационных проектов. Оно, если верить написанному, должно было обеспечивать создание благоприятных условий для развития конкурентной среды в инновационной сфере и поддержку малого и среднего предпринимательства.

На днях бывшему вице-мэру Воронежа и руководителю «АИР» Алексею Антиликаторову, по предварительным данным, предъявили окончательное обвинение в получении крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Скандал связан со взяткой в 1,5 миллиона рублей. Эти деньги Антиликаторов, по версии следствия, весной 2018 года получил от бизнесмена за разрешение на размещение ярмарки на проспекте Патриотов. Сам вице-мэр признает, что получил только часть - 750 тысяч рублей.