Налоговики напоминают воронежцам о стартовавшей декларационной кампании

С 1 января 2021 года стартовала декларационная кампания за прошедший 2020 год. Она продлится до 30 апреля. Представить налоговый документ о доходах по форме 3-НДФЛ следует в следующих случаях:

- при получении дохода от продажи имущества, например, при продаже автомобиля или квартиры, находившегося в собственности менее трех лет (если продается жилье, которое не является единственным на момент продажи, минимальный срок владения составляет 5 лет);

- при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств либо иного дорогостоящего имущества от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

- при получении дохода от сдачи имущества, например квартиры в аренду или найм;

- при получении вознаграждения от физических лиц, например, за работы по ремонту квартиры, строительству и или иные работы или услуги;

- при получении выигрышей в сумме до 15 000 рублей;

- при получении дохода от зарубежных источников.

Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ можно подать в отделениях Многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг Воронежской области (МФЦ) или заполнить с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в режиме онлайн

Как отметили в ИФНС России по Коминтерновскому району Воронежа, оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года. Более подробная информация размещена на сайте ФНС России. Проконсультироваться также можно по телефону единого контакт-центра 8-800-222-22-22