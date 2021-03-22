Дворец Ольденбургских под Воронежем открыл еще 5 залов

20 марта дворцовый комплекс Ольденбургских открыл новую экспозицию «На благо Отечества». Она разместилась в девяти залах на цокольном этаже замка, пять из которых недавно отреставрировали.

Церемонию приурочили к 176-ю владелицы имения принцессы Ольденбургской. Выставка открылась в день рождения Евгении Максимилиановны.

- Проект «На благо Отечества» - дань памяти семье Ольденбургских, целиком посвятивших себя идее служения России. В создании экспозиции использованы как традиционные формы экспозиции, так и современные информационные технологии, - отметили в администрации дворца. - Каждый зал экспозиции освещает отдельную тему масштабной созидательной деятельности представителей семей Ольденбургских и Лейхтенбергских не только в Воронежской губернии, но и в пределах Российской империи. Представлены исторические фотографии, карты, схемы, подлинные предметы быта XIX века, орудия труда.

Реставрационные работы в дворцовом комплексе Ольденбургских идут с 2010 года. В 2020 году на реставрацию объектов комплекса направили 99 млн рублей, в 2021-м на эти цели предусмотрено 176 млн рублей. Летом после реставрации будут открыты для туристов помещения второго и третьего этажей историко-культурного центра. В 2022 году планируют завершить работы на первом этаже, реставрацию парадной лестницы и центральной входной группы, а также фасадов и балконов здания.