Оперный театр приглашает воронежцев на ночной концерт

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 марта, в Международный день театра, воронежский оперный приглашает зрителей на премьеру концерта современной музыки, написанной Леонидом Десятниковым. Он считается одним из самых исполняемых композиторов современности. Хорошо известны его саундтреки к популярным кинофильмам, а серьезные произведения звучат по всему миру в исполнении известных музыкантов.

В программе ночного театрального концерта опера «Бедная Лиза» по повести Николая Карамзина и вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта» на стихи поэтов-обэриутов Даниила Хармса и Николая Олейникова.

- Концертное исполнение оперы «Бедная Лиза» готовят солисты оперы в сопровождении солистов оркестра театра под руководством дирижера Данилы Серганина. Вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта» в Воронеже представит специальный гость из Санкт-Петербурга - солист академии молодых оперных певцов Мариинского театра Рустам Сагдиев. Автором идеи и куратором концерта стал режиссер Дмитрий Отяковский, - отметили в театре.

Начало в 21.00.