Новый детский корпус противотуберкулезного диспансера в Воронеже откроют в конце второго квартала 2021 года

Новое здание будет поделено на функциональные зоны Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Новый детский корпус противотуберкулезного диспансера откроют в конце второго квартала 2021 года. Об этом 22 марта на пресс-конференции в Доме журналистов сообщила Ирина Иконина, главный внештатный детский фтизиатр, заместитель главного врача по организационно-методической работе ВОКПТД имени Натальи Похвисневой.

Ранее мы рассказывали, что ввод в эксплуатацию объекта площадью более 12 тысяч квадратных метров планировался в апреле 2021 года. В здании, напомним, расположится не только поликлиника на 300 посещений в смену, но и лечебная часть. В стационаре будет 50 коек.

По техническим причинам пришлось немного перенести открытие: сейчас идет настройка системы вентиляции. Связано это с высокими требования к корпусу - важно сделать все сразу, чтобы потом сразу же начать использовать и уже не возвращаться к доработкам.

Также завершаются малярные работы.

- Корпус будет оборудован современными аппаратами: для функциональной диагностики, УЗИ, рентгенографии, физиотерапии - все, что мы могли сделать для наших детей, мы сделали. Получается прекрасное светлое помещение. Огромные зоны рекреации. Отдельные боксы с отдельными выходами на улицу (на одного-двух пациентов). Есть возможность разместить всех деток так, чтобы не произошло смешение различных возбудителей инфекции, - подчеркнула Ирина Иконина.

Если ситуация с коронавирусом в Воронежской области вновь обострится, то этот новый детский корпус также можно использовать как инфекционный стационар.

- В старом здании (в доме №118А по улице Ленинградская - от автора) всего 10 палат и 2 полубокса. При всем желании мы не можем изолировать детей друг от друга. Там крошечное здание, - отметила Ирина Иконина.

В 2020 году мы писали, что у ученицы школы № 24, располагающейся по адресу: улица Генерала Лохматикова, 43 в Железнодорожном районе, во время планового обследования обнаружили туберкулез. Девочка заразилась от своего отца (у него эту опасную болезнь диагностировали в 2020 году).