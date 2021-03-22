Почти 1400 жителей Воронежской области до конца 2022 года переселят из аварийных домов

В Воронежской области 1394 человека планируется ускоренно расселить из аварийного жилья до конца 2022 года, об этом сообщил региональный департамент ЖКХ и энергетики. На три года раньше запланированных сроков будут расселены дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Всего 52 дома.

В 2021-м году на эти нужды направят более 660 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Для большинства жильцов аварийных домов Воронежа купят квартиры в уже построенных домах. В столице Черноземья расселят девять домов: ул.Майская, 6, 8, пер.Солнечный, 9, ул.Черняховского, 10, ул.Электросигнальная, 4, ул.Революции 1905 года, 14, ул.45 Стрелковой дивизии, 12, пр.Труда, 95, ул.Солнечная, 24.

Таким же способом расселять будут и в Борисоглебске.

А в Павловске, Новохоперске, Поворино, Россоши, Семилуках, Стрелице и Таловой жилье планируют построить. Возводить новостройки начнут в начале лета 2021 года.

А жителям Кантемировки, Эртиля и Острогожска, Бутурлиновского района, а также некоторым воронежцам произведут денежное возмещение стоимости аварийной квартиры.

Список аварийных домов в Воронежской области, которые планируется ускоренно расселить до конца 2022 года.

Павловск: ул.Готвальда, 18.

Новохоперск: ул.Карла Маркса, 27, ул.МПС,19.

Поворино: пл.Мира, 5, Больничный городок, 1, пер.Коммунальный, 7, ул. Лесопитомник,1, ул.Советская, 5, 7, 25, ул.Крупской, 8, ул.Свободы, 10, ул.Центральная,1, 12, ул.Феоктистова, 2.

Россошь: ул.Комсомольская, 17, ул.Октябрьская, 3, ул. Льва Толстого, 12, ул. Дзержинского, 7б, 13-15.

Семилуки: ул. Ленина, 3, 5, 6, 13.

Семилукский район: п. Бахчеево, ул.Заречная, 1, 5, поселок Стрелица, ул.Победа, 7, 9, 16, ул.Советская, 3, 17, ул.Строителей, 3, 5, 7.

Таловая: ул.Кирова, 9, 96, проезд Свободы, 29.

Кантемировка: ул.Шевченко, 150.

Эртиль: ул.Комсомольская, 18, п. Красноармейский, ул.Береговая, 8.

Острогожск: пер.Кузнецовский, 16;

Бутурлиновский район: п. Зеленый, ул.Садовая, 5;

Борисоглебск: ул.Дубровинская, 70.