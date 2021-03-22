Игрока воронежского «Факела» включили в сборную 31 тура ФНЛ

Роман Акбашев матч с "Томью" провел здорово. Фото: с сайта ФК "Факел"

В практически каждом туре после зимнего перерыва аналитики ФНЛ отмечают игру футболистов «Факела», включая их в символические сборные. На этот раз место в ней свое место заслуженно получил полузащитник Роман Акбашев. Его второй гол томской «Томи», забитый «в раздевалку» (ювелирной точности получился удар) отправил в психологический нокаут хозяев поля, от которого они уже не смогли оправиться. Напомним, итоговый счет – 3:0 в пользу «Факела».

Эксперты также отметили двух игроков ФК «Чертаново», сыгравшего вничью с ярославским «Шинником» - 2:2. В частности, Сергея Пиняева и два его голевых паса на одноклубника Илью Молтенинова, который в итоге тоже попал в символическую сборную.

Компанию им составили два футболиста с противоположного полюса турнирной таблицы. Игроки «Нижнего Новгорода» Мухаммад Султонов, забивший два мяча московскому «Торпедо» и Александр Сапета, ограничившийся одним, поспособствовали уходу в отставку главного тренера столичного клуба Сергея Игнашевича. Разгрома 1:4 рекордсмену по играм за сборную России не простили.

В очередной раз отличился форвард самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев (волжане огорчили на выезде «Динамо-Брянск» - 2:0). На его счету в этом сезоне уже 27 голов (в том числе забитый мяч, а также и результативный пас в Брянске). И практически гарантированное место в сборной каждого тура.

Также в символическую сборную на этот раз попали:

вратарь Станислав Агкацев («Краснодар-2»);

защитники Денис Магадиев («Иртыш» (Омск), Игорь Юрганов («Балтика» (Калининград), Феррейра («Акрон» (Тольятти»);

полузащитник Дмитрий Маркитесов («Спартак-2» (Москва).

Главным тренером сборной 31 тура эксперты «назначили» Игоря Калешина, наставника «Балтики» выдавшей 10-матчевую беспроигрышную серию.