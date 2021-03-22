Фарм-клуб воронежского «Бурана» уступил в серии плей-офф НМХЛ «Боброву»

Бобровские хоккеисты ликуют - они одолели "Россошь". Фото: ХК "Бобров" НМХЛ, ВКонтакте.

21 марта в Боброве состоялся решающий матч в борьбе за выход в четвертьфинал Кубка Регионов. В противостоянии местного клуба и «Россоши» счет был равный 2:2. А серия длится до трех побед. Напомним, в первых двух играх в Боброве сначала победили россошанцы – 1:0, потом хозяева площадки – 2:0. В Россоши напротив сперва праздновали успех бобровцы – 4:0. А затем фарм –клуб «Бурана» взял реванш – 4:2.

Юные россошанские хоккеисты открыли счет и в решающей игре – отличился Дмитрий Дробот. Но потом бобровцы перехватили инициативу. И забросили две шайбы, они на счету Ильи Корчагина и Владислава Мягкова, реализовавшего большинство. Ну а приговор «Россоши» в этой серии плей-офф подписал Александр Лапин, в самом конце матча отправивший хоккейный снаряд в уже опустевшие ворота гостей – 3:1.

В четвертьфинале ХК «Бобров» встретится с клубом «Локо-Юниор» из Ярославля.