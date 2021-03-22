Мультик воронежской студии про Ганзель и Гретель выйдет на Netflix

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Новый мультик воронежской студи Wizart Animation «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» выйдет на Netflix.
- Это первая российская анимация, которая выходит на Netflix Originals, мультфильм будет доступен под названием Secret Magic Control Agency, - сообщил генеральный продюсер студии Wizart Владимир Николаев. - Релиз картины будет одновременным для всего мира, кроме России и Китая. Тогда же картина выйдет и в мировой прокат.
Напомним, мультик рассказывает новую версию известной истории, записанной в свое время братьями Гримм. Здесь Ганзель и Гретель предстают в роли секретных агентов и используют магию в поиске пропавшего короля.
Первыми «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» увидели воронежцы. В российский прокат мультик вышел 18 марта.