Мультик воронежской студии про Ганзель и Гретель выйдет на Netflix

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Новый мультик воронежской студи Wizart Animation «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» выйдет на Netflix.

- Это первая российская анимация, которая выходит на Netflix Originals, мультфильм будет доступен под названием Secret Magic Control Agency, - сообщил генеральный продюсер студии Wizart Владимир Николаев. - Релиз картины будет одновременным для всего мира, кроме России и Китая. Тогда же картина выйдет и в мировой прокат.

Напомним, мультик рассказывает новую версию известной истории, записанной в свое время братьями Гримм. Здесь Ганзель и Гретель предстают в роли секретных агентов и используют магию в поиске пропавшего короля.

Первыми «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» увидели воронежцы. В российский прокат мультик вышел 18 марта.