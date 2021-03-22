В Воронежской области чудом не погибшие «черные копатели» получили условные сроки

В понедельник, 22 марта, в Богучарском районном суде вынесли приговор местным жителям 49, 55 и 63 лет.

Эти великовозрастные ребята (49 и 63 лет от роду) в апреле 2020 года раскопали на территории села Залиман Богучарского района артиллерийские снаряды и минометные мины времен Великой Отечественной войны. Они перевезли все это хозяйство на машине в дом старшего. Не рвануло. Но мужчины продолжили искушать судьбу. Они попросили 55-летнего знакомого помочь им распилить снаряды. Чтобы потом сдать их на металлолом.

- Мужчины пробовали выжигать взрывчатое вещество, выкручивать какие-то части снаряда. То есть, какие-то меры предосторожности (достаточные, по их мнению, предпринимали). Тем не менее распилить без ЧП удалось только один снаряд. Второй рванул. Пиливший его 63-летний мужчина лишился четырех пальцев на правой руке и получил сотрясение мозга, - рассказал Сергей Саввин, прокурор Богучарского района.

В итоге всех трех «черных копателей» задержали сотрудники ФСБ. Их признали виновными по части 2 статьи 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств, группой лиц по предварительному сговору». Каждый из мужчин получил по четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.