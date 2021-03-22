Житель Воронежской области поджег дом родителей жены

За умышленное повреждение имущества придется ответить 33-летнему мужчине, решившему отомстить жене поджогом.

В полицию обратилась жительница пригорода Калача. 57-летняя женщина сообщила, что кто-то поджег дом. Пенсионерка с дочерью находилась внутри, когда услышали стук в окно, увидели огонь и почувствовали запах гари. Женщины выбежали на улицу, увидели горящее крыльцо и успели потушить его, забросав снегом. Муж потерпевшей рассказал полицейским, что в это время недалеко от дома видел нетрезвого зятя.

Задержанный родственник признался, что поджег крыльцо дома родителей жены, чтобы навредить им и супруге. Он рассказал, что когда приехал домой (мужчина работает вахтовым методом в Воронеже), обнаружил в доме беспорядок. Жена с ребенком в это время отдыхала у родителей. Мужчина выпил, позвонил супруге, поругался с ней по телефону и продолжил выпивать. А через два дня решил отомстить жене и ее родителям, попросил приятелю отвезти его в пригород, плеснул бензином на крыльцо и поджег его. После этого мужчина постучал в окно и ушел.