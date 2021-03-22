В Воронеже жена ударила мужа ножом в живот

К очередной кровавой семейной «разборке» привела совместная выпивка мужа с женой в квартире дома на улице 20 лет Октября. Случилось это в воскресенье, 21 марта.

Сначала супруги мирно употребляли спиртное. Но потом 41-летний муж и его 38-летняя жена сильно поругались. В качестве последнего аргумента дама схватила кухонный нож и ударила им своего благоверного в живот. Потом поняла, что наделала и вызвала скорую. Мужчину сумели спасти. Врачи сообщили о явно криминальной травме в полицию.

Стражи порядка задержали женщину на месте преступления. Они изъяли нож и кровавую одежду. В отделе полиции супруга признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы).