В Воронежской области обиженный парень слил в соцсети интимное фото бывшей подружки

Будут судить 23-летнего жителя Ольховатского района за нарушение неприкосновенности частной жизни. А попросту за слив в интернет снимка обнаженной экс-подруги.

Весной 2020 года молодой человек дружил с 17-летней девушкой, сделал ее снимок интимного характера на мобильный телефон. Потом общение между ними прекратилось, и парень, испытывая личную неприязнь к девушке, переслал это фото приятелю через социальной сети. То есть незаконно распространил сведения о частной жизни девушки, составляющие ее личную тайну, без ее согласия.

Дело направили в суд, сообщили в региональном следственном управлении СК России.