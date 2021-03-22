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Общество22 марта 2021 14:40

Воронежская область заняла 51-е место национального экологического рейтинга

Соседние области Черноземья поднялись в топ
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская область заняла 51-е место в национальном экологическом рейтинге. Наши соседи по Черноземью вошли в топ: 1 место заняла Тамбовская, 2-е Белгородская, 4-е Курская области.

Ниже Воронежской из соседей - Липецкая область (58-е место).

Объективно положение нашего региона в рейтинге подпортила недавняя экологическая катастрофа с рекой Усмань. Напомним, в декабре произошел массовый мор рыбы и всего живого в водоеме из-за сброса сточных вод с двух предприятий Липецкой области. Липецкводоканал и "Овощи Черноземья" оштрафовали в общей сложности на 1,25 млн рублей.

Кроме того, регулярно отравляют экологию Воронежа Левобережные очистные сооружения, недавно иск почти на 726 млн рублей им выставил Росприроднадзор.

Национальный экологический рейтинг рассчитывается на основе информации СМИ, органов власти и обращений граждан.