В Воронеже бывшего сотрудника Следственного комитета посадили в колонию

Следователя задержали с поличным. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 22 марта, в Железнодорожном районном суде вынесли приговор бывшем следователю СК Руслану Юрину. Мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В суде установили, что Юрин ввел в заблуждение знакомую женщину, которой по иронии судьбы грозило как раз обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Следователь заявил, что в его власти поговорить с нужными людьми и сделать все, чтобы «закрыть» дело в отношении нее. За свои услуги он потребовал 500 тысяч рублей.

Женщина согласилась. Но при получении взятки на улице Остужева следователя задержали. Юрин своей вины отрицать не стал. Он заявил, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение.

Суд приговорил теперь уже бывшего сотрудника Следственного комитета к полутора годам колонии общего режима. Кроме того, на два года ему запретили претендовать на любую должность в правоохранительных органах.