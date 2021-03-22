В Воронеже аферисты выбрали управляющую компанию за жильцов

Сотрудники прокуратуры Советского района провели проверку по жалобе жильцов дома № 2/1 по улице Путиловская. Люди рассказали, что кто-то за них принял решение о выборе управляющей компании.

В ходе проверки оказалось, что в декабре 2020 года на основании протокола общего собрания было принято решение о выборе управляющей компании ООО УК «Лидер». С ней заключили договор. При этом на самом деле владельцы квартир дома в собрании не участвовали. А свои подписи признали поддельными.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы. На их основании возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка официального документа» (до двух лет лишения свободы).