В Воронеже полицейский помог женщине с ребенком, у которой сломалась машина

В воскресенье, 21 марта, сотрудник ГИБДД, капитан полиции Вячеслав Азаров ехал на патрульной машине по улице Брусилова и заметил у дома № 4/1 автомобиль «Чери» с включенной аварийной сигнализацией.

Полицейский остановил свою машину и подошел к китайскому авто, чтобы узнать, что случилось. В «Чери» были женщина и ребенок. Автоледи пояснила, что у нее разрядился аккумулятор, и она не знает, что делать.

Вячеслав Азаров попросил помочь проезжавшего водителя. Вместе они подтолкнули «Чери», и автомобиль завелся и поехал дальше.

В ГИБДД напоминают водителям о необходимости тщательно проверять техническое состояние своей машины перед каждым выездом.