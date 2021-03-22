Будут судить воронежского предпринимателя, не заплатившего 2 млн зарплаты

В суд передают уголовное дело 34-летнего гендиректора коммерческой организации, который полтора года не выдавал зарплату сотрудникам. Причем имел возможность заплатить, но предпочел потратить эти деньги на другие нужды.

В частности, с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года руководитель организации, работающей в сфере оптовой торговли фармацевтической продукцией, умышленно не выплатил более 2 млн рублей зарплаты шести работникам фирмы.

- Возможность у обвиняемого имелась - он использовал средства, причитающиеся к выплате зарплаты, на платежи общехозяйственного назначения, не имеющие приоритета перед выплатой заработной платы. Например, он заплатил за товары, работы, услуги в указанный период более 78 млн рублей, - отметили в следственном управлении СК России по Воронежской области. - В ходе расследовании обвиняемый в добровольном порядке частично погасил образовавшуюся перед работниками задолженность - в размере 690 тысяч рублей. Дело передано в суд.