В Воронеже обвиняемому в афере с бомбоубежищем депутату продлили домашний арест

Cергей Кудрявцев. Фото: с сайта voronezh.er.ru

В Ленинском районном суде продлили до 22 апреля включительно домашний арест депутату городской Думы Сергея Кудрявцева.

Напомним, Кудрявцева обвиняют в мошенничестве. А конкретно в том, что он, обманув сотрудников ДИЗО (регионального департамента имущественных и земельных отношений), завладел участком под ДК имени Кирова в Левобережном районе. По версии следствия, приобрел он его всего за 2,5 процента кадастровой стоимости. А еще умолчал о находящемся там бомбоубежище, относящемся к федеральной собственности. В итоге, по данным следствия, бюджет недосчитался 31,3 миллиона рублей.

Именно Кудрявцев подавал документы в ДИЗО, представляя интересы местной фирмы – ООО «Альянс ВК», которой он владеет наполовину с бизнесменами Эриком Арутюняном и Владиславом Колиухом – сыном бывшего мэра Сергея Колиуха. Оба эти предпринимателя проходят по делу как свидетели. А вот депутат «попал под раздачу» гораздо серьезнее.

Напомним, вскоре после того, как задержали Сергея Кудрявцева, в поле зрения силовиков попал вице-мэр Юрий Бавыкин. Вскоре его задержали по подозрению в махинации с выборами. Причем пострадавшей стороной в этой ситуации был именно Кудрявцев. Бавыкин якобы пообещал баллотировавшемуся в гордуму депутату обеспечить не менее 50% голосов избирателей за 400 тысяч рублей. Теперь он тоже находится под домашним арестом. Но до 16 апреля.