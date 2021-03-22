В Воронеже родственники умершей от ковида женщины-терапевта не получат "коронавирусные" выплаты

Родственники 64-летней терапевта Надежды Черных, пополнившей «Список памяти» погибших от COVID-19 медиков, не получат "коронавирусные" выплаты. Облздрав сообщил, что заражение медработника произошло не при работе с коронавирусными больными.

- По информации областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, Надежда Черных была врачом-терапевтом учреждения и осенью 2020 года работала в составе областной призывной комиссии, где не участвовала в оказании медицинской помощи больным с Ковид-19. Именно в этот период она заболела новой короновирусной инфекцией. Комиссия провела тщательное эпидемиологическое расследование и установила, что заболевание короновирусом Надежды Черных не было связано с ее профессиональной деятельностью, - прокомментировали в департаменте здравоохранения Воронежской области.

Напомним, эпидрасследование проводится по каждому факту смерти врача от ковида. Если подтвердится, что медик заразился, исполняя свой профессиональный долг, государство выплачивает родственникам денежную компенсацию в 2,7 миллиона рублей.

Напомним, сейчас в коронавирусном «Списке памяти» (неофициальный файл, данные в который вносят родственники скончавшихся врачей) упомянуто более 20 воронежских медработников. Но не всем родственникам умерших медиков положены выплаты.