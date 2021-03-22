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Происшествия22 марта 2021 12:22

Под Воронежем насмерть сбили женщину, водитель скрылся

Разыскивают виновника аварии
Ярослав ИВАНОВ
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Сотрудники полиции разыскивают водителя, 20 марта сбившего насмерть женщину в Богучарском районе. Авария произошла на 744-м километре автодороги М-4 «Дон».

По предварительным данным полиции, около полуночи неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте аварии. Нарушитель скрылся.

Сотрудниками ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП,а также личность погибшей, на вид ей 50-55 лет. И разыскивают виновника аварии, скрывшегося с места происшествия. Всех, кто обладает информацией по данному ДТП, просят позвонить по телефонам 02 или в дежурную часть Госавтоинспекции Воронежской области 269-61-02.

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