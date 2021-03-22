В Воронеже на видео попала массовая драка со стрельбой во дворе жилого дома

Одна из активных фаз драки. Фото: кадр с видео

В субботу, 20 марта, около 23 часов в Коминтерновском районе на улице Беговой в жилом комплексе «Янтарный» случилась массовая драка со стрельбой. Она попала на видео.

В записи можно увидеть, как к двум мужчинам подходят еще двое. Один из появившихся и начал драку. Потом уже началась массовая заварушка, к которой подключились еще шестеро.

В какой-то момент один из мужчин достал пистолет и открыл стрельбу. Потом вроде бы все успокоились. И ушли толпой прямо по проезжей части. Но вскоре опять вспыхнула драка.

Шум выстрелов потревожил местных жителей, которые недоумевали, что произошло. В региональном ГУ МВД объявили о том, что организована проверка по факту этой драки. В ходе нее выясняют причины конфликта. Пока никого из участников драки не задержали.