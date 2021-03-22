В Воронеже выступит Николай Носков

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже пройдет долгожданный концерт Николая Носкова. Лауреат премии «Овация», пятикратный обладатель «Золотого граммофона» привезет поклонникам программу с символичным названием «Живой».

Напомним, певец два года не гастролировал после перенесенного в 2017 году инсульта и длительной реабилитации. Артист смог восстановить голос. С 2018 года работал над пластинкой «Живой» с продюсером Виктором Дробышем. Возвращение певца на сцену произошло в ноябре 2019 года: концерт Николая Носкова в Москве посетили более 6000 поклонников, артиста поддержали звезды шоу-бизнеса Валерия, Лолита, Наргиз, Владимир Пресняков, Стас Пьеха. Зрители сошлись во мнении, что это был «удивительный концерт», «до мурашек».

Носков собирался посетить Воронеж в апреле 2020-го, но концерт перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.

И вот программу «Живой» все-таки услышат воронежские поклонники. Концерт, на котором Носков исполнит свои главные хиты и композиции из свежего альбома под аккомпанемент оркестра, пройдет 4 апреля в Event-Hall, начало в 19.00.